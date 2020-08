Covid-19 : la foire agricole de Châlons-en-Champagne probablement annulée

Trois semaines avant son début programmé, la foire de Châlons-en-Champagne est démontée à cause du coronavirus. Pourtant, 260 000 exposants venant des quatre coins de l'Hexagone devaient y faire découvrir leurs produits aux visiteurs. Une annulation qui leur porte préjudice. Tout comme c'est le cas pour l'organisateur qui encaisse deux millions d'euros de perte. Étant donné que l'événement est un poumon économique en Champagne-Ardenne, qu'en pensent les habitants ?