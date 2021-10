La Foire au jambon de retour à Bayonne

Cela faisait deux ans qu'ils attendaient ça : pouvoir se réunir autour du jambon de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). "Ça fait plaisir de voir que les choses reprennent leur cours et on peut goûter à nouveau du jambon", a déclaré une passante. Annulée en 2020 puis reportée au printemps dernier, la Foire au jambon est enfin là. À l'entrée, le pass sanitaire est obligatoire pour pouvoir goûter à l'emblème du Pays basque et rencontrer les charcutiers présents. Les restaurateurs bayonnais ont aussi le sourire. Les visiteurs devraient être au rendez-vous. Premier événement ce vendredi matin : le concours du meilleur jambon fermier. Parmi les 30 jambons en compétition, il y a celui de May, fidèle du concours. Odeur, poids, aspect... chaque détail compte. "C'est une très très belle pièce. On voit que c'est un jambon fermier donc c'est un cochon vieux et gros", a affirmé un charcutier. Après trois heures de compétition, May a remporté le premier prix, un jambon d'exception vendu aux enchères à 700 euros.