La foire aux bons plans

La Foire de Paris, c'est comme un marathon. Près d'un million de visiteurs se pressent chaque année pour découvrir des idées originales. C'est la cohue au départ, mais pour en voir le goût, mieux vaut ne pas trop se précipiter et donc avoir une idée très précise de ce qu'on vient chercher. Entre deux stands, la foire propose même des voitures cette année. Ça tombe bien ! Dans un coffre de toit, on pourrait mettre à peu près n'importe quoi. Un four à pizza par exemple, une toilette tête de mort lumineuse, le porte-lunette aimanté le plus fiable du monde, et évidemment l'ouvre-boîte révolutionnaire. Le gadget est ingénieux et romantique même. Le bon plan, c'est Nicolas qui l'a trouvé. Pendant quinze jours, Gérard, le prof de bricolage, donne des cours aux visiteurs. Forcément, on a eu une petite fringale. D'abord l'entrée, ensuite le plat, puis le dessert... c'est le plus grand restaurant du pays, vous avez deux semaines pour savourer. Les portails automatiques en vente fermeront comme la Foire de Paris le 8 mai. TF1 | Reportage S. Millanvoye, G. Vuitton, D. Salmon