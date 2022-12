La foire aux chapons avant Noël

Il est rare qu'une commune porte le nom de sa spécialité. A Saint-Julien, c'est le chapon, le Capou en occitan. Saint-Julien-de-Gras-Capou est la capitale mondiale du chapon au moins un jour par an, le dernier dimanche avant Noël. Sur la place du village, ça sent bon la volaille fermière rôtie au feu de bois. Les éleveurs donnent leurs conseils cuisine. Audrey, elle, s'en remet au talent culinaire de sa maman. A Saint-Julien, le chapon, ou le Capou, est gras. Il pèse entre 3,5 et 5 kg et est élevé en plein air, quand les conditions sanitaires le permettent. Ici, la tradition, c'est ce petit-déjeuner gourmand servi tous les matins : lait, pain et céréales. Le secret d'une chair tendre, moelleuse et savoureuse. Et pour un repas complet, un peu de salade. En principe, le chapon ne chante plus. Mais il y en a toujours un qui revient coq, car il y a une partie de ses testicules qui n'a pas encore été enlevée. Quoi qu'il en soit, ce dernier trônera sur les bonnes tables de Noël. Un vrai plaisir pour les convives. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis