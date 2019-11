La Foire aux harengs de Dieppe, un rendez-vous à succès

La "belle" odeur du poisson a flâné dans la ville de Dieppe durant le week-end du 16 novembre 2019 à l'occasion de la Foire aux harengs. Ce poisson est resté le roi sur les grils. Près de 100.000 gourmets sont venus pour le déguster. Les Dieppois ont également profité de la convivialité et de l'ambiance de cette fête et de son carnaval. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.