La Foire aux Manèges de Lille a bien lieu

Cette année, la ville de Lille (Nord) sera privée de sa grande braderie mais pas de sa Foire aux Manèges. En effet, la 184ème du nom aura bien lieu avec plus de 180 stands en activité durant un mois. Il s'agit de l'une des plus grandes fêtes foraines de l'Hexagone et beaucoup l'attendaient avec impatience, notamment les enfants. Toutefois, à cause du contexte épidémique, tout le monde doit être masqué pour cette énième édition.