La foire aux santons, une tradition très ancrée en Provence

Comme chaque année, les bergers, les pêcheurs et les joueurs de fifre colorent les allées de la foire aux santons au Vieux-Port de Marseille. Cette tradition date de 200 ans. Pour cette 217ème édition, elle prendra fin le 5 janvier 2020. Pendant cette foire se découvre toute une sélection de santons pour compléter la crèche. Les visiteurs sont à la recherche de pièces originales et chaleureuses. Les 25 santonniers de Marseille se chargent de leur donner vie, à partir d'un bout d'argile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.