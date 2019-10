La Foire d'automne de Paris ouvre ses portes

La Foire d'automne investit Porte de Versailles à Paris. Pendant dix jours, les visiteurs pourront y découvrir des nouveautés sur les équipements pour la maison et la cuisine. Canapés, literie, meubles originaux... on y trouve de tout, avec à la clé des rabais. C'est également l'occasion de se faire plaisir à petits prix grâce aux camelots. L'on n'oublie pas les dégustations de bons produits du terroir. A deux mois de Noël, c'est peut-être l'endroit idéal pour dénicher quelques cadeaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.