La Foire de Beaucroissant fête ses 800 ans

La Foire de Beaucroissant, en Isère, est l'une des plus anciennes du pays. C'est un lieu de rencontre, et en même temps un espace de liberté qui date de 800 ans. Un événement où l'on peut découvrir des Charolaises spécialement sélectionnées pour le concours. Ce sont des vaches et des taureaux à la musculature impressionnante qui peuvent peser jusqu'à 1 700 kg. La foire est également une occasion de trouver des chevaux, des moutons, des cochons, ainsi que des volailles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.