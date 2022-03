La foire de Lyon retrouve ses camelots

Ils entrent en scène comme des comédiens. Ces rois de la vente captent l'attention et vont tirer le chaland par tous les moyens. "Ils sont très convaincants" ; "on peut se faire avoir très facilement. Ce sont de bons professionnels", confient des visiteurs. A Lyon depuis 1916, on vient à la foire comme au spectacle pour découvrir les meilleures rappes à légumes, ces accessoires improbables auxquels vous n'aurez jamais pensé. "Je suis séduit. C'est vraiment marrant, je n'en revient pas", lance un client. Le plaisir de se laisser séduire et de se faire hypnotiser. Pour les camelots comme Rolland, plus qu'un métier, la vente est un art qui ne s'apprend pas à l'école. "Je me fais aimer des clients et après je reviens au prix et au produit", explique-t-il. "Moi, j'aime bien faire rire les gens. Faire un peu d'humour surtout dans ces périodes un peu moroses", confie un autre vendeur. "Ça fait plaisir de les revoir parce qu'ils nous ont manqué quand même", confie un autre visiteur. C'est l'édition des retrouvailles avec les camelots. Ils seront présents à la foire de Lyon jusqu'au 28 mars. TF1 | Reportage C. Blampain, S. Thizy