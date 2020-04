La Foire du Trône anormalement déserte à Paris

La Foire du Trône, première fête foraine du pays, devait ouvrir le 27 mars dernier, mais à cause du confinement, elle a été reportée. D'ordinaire, des milliers de promeneurs se bousculent entre les manèges en cette période de l'année. Aujourd'hui, il ne reste que les 200 forains et leurs attractions, désormais à l'arrêt. Comme des milliers de personnes à travers le monde, ces derniers s'inquiètent de leur santé et de l'avenir économique de leur foyer.