La Foire du Trône est de retour !

Pour l'instant, les wagons sont encore vides, mais tout est prêt. Dans les manèges ou dans les stands de sucreries, on opère les derniers préparatifs. Et ce n'est pas la météo maussade de ce vendredi qui freine l'enthousiasme des forains. Ils se préparent à cette ouverture depuis des semaines. Il y a trois jours, nous avons rencontré Rémi Proffit. Il est aux commandes pour la première fois de son propre manège. C'est son père qui lui a confié la machine. Une responsabilité pour le jeune forain qui a passé des milliers d'heures à tout remettre à neuf. Louis Joubert, lui, est en charge de toute l'organisation et il ne manque pas de travail. Environ 350 attractions ont été installées ici en trois semaines. Louis est issu d'une famille de forains et même ses enfants ont leur stand. Il a déjà vécu des dizaines d'ouvertures, mais cette année, il y a plus de stress que d'habitude. Louis attend d'ailleurs de mettre en route ses auto-tamponneuses depuis deux ans. Mais à chaque fois, il a dû renoncer. TF1 | Reportage M. Stiti, C. Magne, C. Souhaut