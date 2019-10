La foire Saint-Romain, le rendez-vous annuel des Rouennais

Chaque année, la foire Saint-Romain attire de nombreux visiteurs. L'occasion pour les familles rouennaises de profiter des 200 attractions qui y sont présentes. Il est à noter qu'il s'agit de la deuxième plus grande fête foraine de l'Hexagone. Du plus simple manège au plus rapide des grands huit, petits et grands y trouvent leur compte. D'autres viennent également à ce rendez-vous annuel pour goûter aux nombreuses friandises qui y sont proposées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.