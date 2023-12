La folie des grandeurs

Vous croyez voir une simple autoroute, détrompez-vous. Au sud de la Chine, c'est en fait une deux fois six voies, superposées sur quatre kilomètres. Construite en quatre ans à peine, elle est prête à accueillir les automobilistes dès la fin de l'année. Enfin... s'ils veulent bien l'emprunter. L'objectif de cette autoroute en duplex, c'est de gagner de la place à tout prix. Et pour ça, la ville a mis la main au portefeuille, les travaux ont coûté près d'un milliard d'euros. Il s'agit d'une goutte d'eau pour l'empire du milieu, qui, en matière d'infrastructure routière, est capable d'aller bien plus loin. Dans la mégalopole de Chongqing, un échangeur géant de quinze bretelles, avec cinq niveaux différents. Un labyrinthe de béton qui rend fou notre chauffeur, pourtant chevronné. Depuis son boom économique, le pays bâtit toujours plus haut, comme le gratte-ciel couché à 250 mètres au-dessus du sol. Et toujours plus long, le pont maritime relie Hong Kong à la Chine continentale. Il est, sans surprise, le plus long du monde. Fier de ses dimensions, il a même accueilli un semi-marathon le mois dernier. En Chine, la folie des grandeurs va parfois un peu trop loin. TF1 | Reportage J. Jankowski, K. Gao