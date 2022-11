La folie des grandeurs au Qatar

Ces gratte-ciel rappellent New York et son ciel paraît presque trop bleu pour être vrai. Bienvenue à Doha, là où on fait les choses en grand, parfois en très grand pour accueillir la Coupe du monde de football. C'est une ville qui justement reflète le monde de façon inattendue. Voici la place Vendôme, c'est son vrai, dans la banlieue nord de la ville. Pas besoin de prendre l'avion, changement de pays en quelques minutes puisque les canaux sont tout près et cela plaît beaucoup à Amel, une Marocaine qui vit à Doha. Une impression partagée par l'organisation de la Coupe du monde qui en profite pour tourner un clip légèrement surjoué sur l'enthousiasme local. Pour étendre la ville, les urbanistes ont développé des quartiers directement sur l'eau. Comme cette île artificielle nommée "Pearl", au paysage de carte postale qui attire beaucoup d'expatriés comme Grégoire Valentin, un restaurateur français. Doha et sa banlieue compteraient ainsi 45 tours de plus de 150 mètres de haut, presque deux fois plus que dans l'Hexagone. TF1 | Reportage S. Millanvoye, N. Claire