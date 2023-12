La folie des grandeurs pour les fêtes

Quel que soit l'âge, on se laisse emporter dans cet univers féerique en suivant cette parade au milieu des allées. C'est un autre visage que nous offre, quelques heures plus tôt, ce village gigantesque : six hectares et 200 chalets pour un Noël exotique atypique. Les sapins enneigés se retrouvent quasiment sur la plage. Il y a aussi une patinoire et plusieurs dizaines d'activités. C'est un parc d'attractions de Noël qui s'agrandit encore cette année avec quinze nouveaux manèges. "C'est très grand. Ils ont vu tout en grand pour les enfants", lance une passante. Sans compter les différentes scènes composées par pas moins de 82 automates. "Il y a plein d'automates, des vieux jouets. C'est vraiment super bien fait", se réjouit une femme. "Ça nous rappelle quand on était petits tout ça", rajoute une autre. C'est un village qui en met plein les yeux dès l'arrivée avec un tunnel lumineux de 100 mètres de long. Plus loin, il y a aussi une imposante taverne bavaroise. Unique dans le sud, il attire près d'un million et demi de visiteurs. Cinq euros l'entrée, c'est le prix à payer pour s'évader. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso