La folie du carnaval des Seigneurs

Voilà un immense délire communicatif. Des carnavaliers sont transformés en rock star et la foule est conquise. Jeunes ou plus âgés, impossible de ne pas succomber à la prestation de ces acteurs improvisés. Chaque année, ce défilé complètement fou rassemble tout le village. Une soixantaine de chars, tous différents, parade bruyamment, ovationnés par près de 20 000 personnes. Hœrdt n'a pas encore atteint la renommée des grands carnavals, mais cela pourrait peut-être venir. "On peut faire les fous avec les petits", "il y a une âme, on sent que le village en fait partie", témoignent les habitants. Pour chaque char, il n'y a qu'une seule règle : laisser libre cours à son imagination. Un jury très indépendant est chargé de noter les chars. Mais avant, il se réunit dans un endroit pas vraiment discret. Le comité est composé par des habitants du village. Interdiction de se prendre au sérieux. Le carnaval d'Hœrdt, incontournable en Alsace, existe depuis 70 ans. Au vu de son succès, l'avenir semble assuré. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre