"Nos vacances en France" : le tourisme vert et à la ferme dans le Puy-de-Dôme

Dans le Puy-de-Dôme, les réservations explosent dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Installé au cœur du massif de Sancy, un couple accueille des vacanciers depuis 20 ans pour leur faire découvrir leur métier et leur quotidien. L'occasion de s'immerger dans un univers inconnu, loin des milieux urbains. Les séjours à la ferme sont également un moyen de soutenir les paysans, qui espèrent le retour des visiteurs pour partager tous leurs produits locaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.