La folle arnaque à la cocotte !

Dans cette vidéo, tout paraissait crédible. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse américaine, Taylor Swift, prétendait offrir à ses fans, 3 000 batteries de cuisine d'une célèbre marque française. Les intéressés n'avaient qu'à cliquer sur un lien pour enregistrer leurs coordonnées bancaires, et régler plus de dix dollars de frais d'expédition. Taylor Swift n'a pourtant jamais prononcé un seul mot dans cette vidéo. Il s'agit d'une fausse publicité créée par une intelligence artificielle, qui utilise son visage et imite sa voix. C'est une arnaque pour soutirer de l'argent à ses fans, qui n'ont jamais reçu de cocottes. La marque Le Creuset est-elle aussi victime de cette tromperie ? Elle n'a pas souhaité nous répondre. Ces plats sont fabriqués à Fresnoy-le-Grand, où nous avons montré la fausse vidéo aux habitants. Quelques détails paraissaient quand même suspicieux pour les connaisseurs. Une cocotte coûte entre 150 et 600 euros. La fausse publicité a été retirée des réseaux sociaux. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier