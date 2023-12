La folle nuit d'une miss

Ève Gilles, étudiante en mathématiques, réalise son plus grand rêve sans perdre son humour. "Je pense que là, je n'atterris pas. Je ne me rends pas compte. Je pense qu'il me faudra plusieurs jours pour le réaliser", confie-t-elle. Une soirée particulièrement riche en émotion. Après l'hommage rendu à Geneviève de Fontenay, avec 40 miss de 1960 à nos jours, présentes sur nos plateaux. Les proches de la nouvelle Miss France peinent à retrouver leurs esprits, en particulier sa mère, Réunionnaise. "Je suis remplie de bonheur. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens", lance-t-elle. À peine couronnée, cap vers Paris. Trois heures de route et trois heures de sommeil seulement. Arrivée à l'aube dans un palace parisien. Une centaine de tenues l'attendent. Rapide retouche de coiffure, de maquillage et surprise, une Rolls-Royce des années 30 pour une séance photo. L'adrénaline fait oublier la température de deux degrés ce dimanche matin. Cette séance photo est la première d'une longue série. Miss France en vivra plus de 200 au cours de son année de règne. TF1 | Reportage N. Pellerin, N. Clerc, A. Pocry