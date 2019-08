La force basque, une compétition traditionnelle qui nécessite de l'endurance

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les muscles sont très sollicités lors de la compétition traditionnelle intitulée la force basque. Cette dernière est très ancrée dans la culture basque. Le port de bidons de lait de 40 kg, la course avec 80 kg de maïs sur les épaules ou encore la levée de paille, les jeux nécessitent tous de l'endurance. Ils sont au nombre de seize au total. Découvrez en images quelques extraits des épreuves de la force basque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.