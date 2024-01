La forêt des "arbres volants"

Dans cette forêt de 13 000 hectares, une partie de ces arbres va bientôt quitter le massif. Une fois abattues, ces milliers de tonnes d'arbres forment un ensemble qu'il faut débarder. Un jeu d'enfants pour Étienne et son équipe. Plusieurs tonnes de bois sont transportées en quelques dizaines de secondes grâce à ce chariot à la puissance impressionnante. Le mécanisme repose sur ce simple câble aérien fixé à la cime des arbres. En deux mois, l'équipe va débarder l'équivalent de 2 500 poids lourds de bois sans utiliser de tracteur. Avec des hivers de moins en moins froids, la terre est gorgée d'eau, les camions ne roulent pas pour préserver les racines des arbres. Grâce à cette technique, celles-ci sont coupées et branchées grâce aux bras particuliers de la machine. Elles sont ensuite brièvement stockées. Cette méthode de débardage aérien, autrefois employée surtout en montagne, est de plus en plus recherchée dans l'Hexagone. Elle n'est aujourd'hui pratiquée que par cinq entreprises. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, G. Martin