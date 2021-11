La forêt du Gâvre aux couleurs de l'automne

Les arbres entrent tranquillement dans l’hiver, laissant derrière eux leurs feuilles desséchées. À la forêt du Gâvre (Loire-Atlantique), ce mercredi matin, les enfants et leur monitrice en ont pris plein les yeux. "C’est vraiment un cadre exceptionnel : les feuilles vertes, oranges, jaunes… C’est vraiment super de pouvoir profiter de cette forêt à cheval", s’émerveille cette dernière. Les couleurs des feuilles mortes sont bien semblables aux chanterelles, les champignons de saison que cherchent Christiane et Gérard. La forêt, grande de 4 600 hectares, donne du travail aux paysagistes. En ce moment, les feuilles tombent abondamment. Ils ont de l’occupation jusqu’à Noël. Plus loin, dans ce jardin, les chênes commencent juste à perdre leurs feuilles, laissant à Christian Caudron du travail tous les matins. "Les feuilles, on en mange tous les jours. Pas en salade, mais on en mange", lance le retraité avec humour. Les heures dans le jardin ne se comptent finalement pas, tant le spectacle est saisissant. TF1 | Reportage M. Monnier, N. Resmann