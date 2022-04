La formation des sauveteurs de plage a commencé

Ils sont sportifs, dévoués et motivés. Ils ont un objectif : passer leur été sur les plages de Gironde. Mais pas pour bronzer, plutôt pour surveiller et secourir les vacanciers. Les épreuves de sélection sont particulièrement éprouvantes, comme ici, dans des vagues de deux mètres. "On cherche vraiment ceux qui sont aptes à être en océan. On travaille sur les plages et on surveille des vies tous les ans, donc, c’est important", explique Arthur Gagnier, MNS à Lacanau (Gironde). Des sélections pratiques et théoriques. Tous ont des diplômes de secouristes sur lesquels ils sont aussi contrôlés. Beaucoup veulent mettre toutes les chances de leur côté pour travailler au plus près de l’océan. "Si je peux travailler tout en passant mon été à l’océan, pour moi, c’était tout bénef", confie Coralie Guitteny, candidate. Il y a près de 300 jeunes pour un peu plus de 200 postes de maîtres-nageurs sauveteurs sur les plages de Gironde. Les communes engagent un lourd budget pour la surveillance de leur littoral. Les épreuves se terminent le week-end prochain, avec la possibilité pour les candidats d’envisager leur premier été de sauveteurs sur les plages. TF1 | Reportage E. Braem, F. Resbeut