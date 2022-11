La foule salue les aventuriers de la Route du Rhum

La côte appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bernard et Michel étaient là dès neuf heures, sur la pointe du Grouin, face à la ligne de départ de la Route du Rhum. Les bateaux s’élanceront au large à 14h15… enfin. En effet, le premier départ était prévu dimanche, mais la météo l’a reporté. Ce mercredi, les conditions sont idéales. Les derniers bateaux sont sortis du port tôt ce matin. C’est la quatrième fois qu’Arnaud Pennarun passe les écluses à bord du Pen Duick 3, le célèbre monocoque d’Éric Tabarly. "Je veux faire les choses bien, c’est-à-dire qu’on ne va pas prendre de risque. On va faire maintenant une belle course pour que l’histoire soit très belle", nous confie-t-il. Derniers encouragements de proches et dernières ovations de passionnés. Certains sont venus exprès d’Autriche. En tout cas, ils seront 138 skippers à prendre le départ cet après-midi, direction la Guadeloupe. Les plus rapides pourraient traverser l’Atlantique en sept jours. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec