La Fourme de Montbrison fait la fierté de la ville

La fourme est le produit emblématique de Montbrison. Les derniers producteurs fermiers de ce fromage nous disent tout sur la recette ancestrale de ce produit star de la région. Elle se fabrique notamment à 1 200 mètres d'altitude, suivant une pure tradition. La fourme sera ensuite stockée dans une cave jusqu'à maturité. Son nom vient du mot "format", à cause de sa forme cylindrique. Puis, sa couleur un peu dorée serait due au reste d'épicéas contenus sur les chéneaux en bois, où ils se sont reposé auparavant.