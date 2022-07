La fraîcheur à tout prix à Valence

Trouver un coin d'ombre, c'est le défi du jour pour les Valentinois. Il faut échapper par tous les moyens l'atmosphère caniculaire du centre-ville. "En plus, Valence a énormément de vent, quand ça souffle, on a un vent très chaud" ; "Je reste chez moi, sinon dans les magasins ou les librairies, c'est frais", témoignent des passantes. Les coins secrets des habitants quand le thermomètre s'affole, ce sont les canaux alimentés par les eaux du Vercors. Un réseau de 17 km qui serpente à travers la ville. "C'est le petit paradis. Vous pouvez vous balader pendant des heures", nous raconte une habitante. Pour éviter de rester chez soi, cloîtrés dans le noir, certains ont opté pour une visite au musée. Été comme hiver, ici la température est constante pour protéger les œuvres. Les visiteurs s'y attardent plus longtemps que d'habitude. Quant aux familles avec des enfants, le programme de la journée est tout trouvé : baignade et toboggan à volonté. TF1 | Reportage C. Blampain, D. Paturel