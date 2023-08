La fraîcheur sur les étals

Gorgés de soleil, avec leurs couleurs éclatantes, comment résister ? Sur le marché d’Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), pêches et abricots sont à trois euros le kilo. Profitez-en, c’est le moment de l’année où les fruits et légumes d’été sont les moins chers et les plus goûtus. Avec plus de 30 degrés au thermomètre toute la semaine, les clients ont des envies de salades. Pour varier les plaisirs, cette maraîchère a des conseils de recettes : "La courgette peut se manger cru, le fenouil aussi. On n’y pense pas trop, mais le fenouil râpé très fin dans une salade de tomates, c’est délicieux". Pour un euro seulement, ces plantes aromatiques relèveront tous vos plats. Les gourmands, eux, profitent de ces produits d’été sous forme de glace. Comme le dit un client, "qu’il fasse chaud ou qu’il fasse froid, les glaces, ça passe". Le meilleur moyen d’affronter la canicule : en se faisant plaisir. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand