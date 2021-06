La France à bicyclette : à vélo au bord du Doubs

Pour une balade à vélo, il est important de prendre le temps. Nous avons donc choisi la capitale de l'horlogerie comme point de départ : Besançon. Yann Stauffer, notre premier compagnon de route est confortablement installé dans ce vélo couché qu'il a fabriqué lui-même pendant deux ans. "C'est une bonne façon de voyager. C'est agréable, on a une bonne vue du paysage dans cette position", confie-t-il. Ce Franc-comtois a déjà parcouru près de 2 000 kilomètres dans le pays. Cette voie cyclable le long du Doubs reste sa préférée. Si verte, si peu fréquentée avec la rivière comme guide. Et au détour du parcours, des surprises insoupçonnées comme la maison de Daniel Lafuge. Cet ancien mécanicien est aux petits soins de ses pièces d'exception. Il consacre cette petite maison à sa passion et y garde précieusement une centaine de deux-roues avec ou sans moteurs. Cette voie est aménagée depuis treize ans. Elle séduit de plus en plus. Les cyclistes profitent surtout du calme et de la vue le long du parcours.