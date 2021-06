La France à bicyclette : à vélo sur la Dolce Via en Ardèche

Notre voyage commence avec des vélos, mais sur un bateau au fil du Rhône. C'est un drôle de début, mais c'est le moyen le plus simple pour faire une boucle complète en empruntant la Dolce Via. Cette piste cyclable a une histoire particulière. Construite en 1891, la voie s'étend au-dessus de kilomètres d'arcades accrochées à la roche, le long de l'Eyrieux. Et les cours d'eau réservent des surprises. Le long de la voie, les anciennes gares sont toujours là et témoignent de l'activité de l'époque. Un loueur de vélos ne se lasse pas de raconter à ses clients l'histoire du train qui transportait des voyageurs, mais pas seulement. Dans les années 60, le train à vapeur a été remplacé par une micheline. Puis, la voie a été abandonnée avant d'être aménagée en piste cyclable. Aujourd'hui, les ouvrages d'art font le bonheur des visiteurs à vélo, comme un viaduc de 23 mètres de hauteur qui donne des ailes à certains. Il reste plus de 30 kilomètres à parcourir sous les chênes et châtaigniers, une végétation luxuriante qui nous incite à ralentir le rythme pour l'observer.