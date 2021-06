La France à bicyclette : en roue libre dans le Lot-et-Garonne

Pour une plongée en pleine nature, rien de tel qu'une bicyclette et un bon groupe d'amis. Chaque semaine, Claudie Porchis part à la découverte d'un petit coin avec d'autres retraités. Villeréal est le point de départ de la promenade. Les bastides sont nombreuses le long de la vallée du Dropt. L'avantage ici, c'est la présence d'une boutique de vélo sur le parcours. Placé au carrefour de quatre grands parcours cyclable, le Lot-et-Garonne regorge de belles découvertes. Sur la petite route de campagne vers Gavaudun, il n'est pas rare de croiser des châteaux imposants. "On choisit nos itinéraires pour les paysages, le patrimoine et les petits villages qu'on traverse. On prend notre temps et on discute", lance Francis Riss-Cazies. Plus loin, en plongeant dans la vallée vers Gavaudun, on découvre le château de Castel. Il est perché sur un éperon rocheux de 40 mètres de haut et se visite en compagnie du guide Jean Rocher, dit Janouille. La forteresse fut l'un des derniers bastions français lors de la guerre de Cent Ans.