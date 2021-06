La France à bicyclette : la Charente de Saintes à l'Île d'Aix

C'est un matin qui en aurait découragé plus d'un. Mais "après la pluie, le beau temps" : aussi vieux que l'arc de Germanicus de Saintes érigé en l'an 18, ce proverbe fait tenir une famille en balade à vélo. Pédaler, c'est aussi s'évader et parfois s'égarer. Une occasion de découverte, comme le Moulin de la Baine à Chaniers. En remontant la Charente en direction de l'océan, un pont plus que centenaire, alternative au viaduc routier, est fort apprécié des cyclotouristes. Il ne reste plus que huit ouvrages comme celui-ci dans le monde. Encore quelques coups de pédale et on atteint la côte. Une file d'attente pour prendre le large nous surprend. Toutes les heures, piétons et cyclistes embarquent pour l'Île d'Aix, un petit bout de terre sans voiture d'1,2 kilomètre carré situé entre l'Île de Ré et d'Oléron. Là-bas, l'objectif est le même pour tous : le tour de la ville en vélo.Partons à la recherche de la plus belle plage, du meilleur spot pour pique-niquer ou encore d'un coin d'ombre avec vue.