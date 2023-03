La France à l'arrêt demain ?

C'est petit-déjeuner pour tout le monde ce lundi matin en gare de Morlaix (Finistère). À quelques heures d'un mouvement reconductible, ces cheminots grévistes jouent la carte de la pédagogie sur la réforme des retraites. "Les retours sont bons puisque les gens nous disent que c'est bien, il faut le faire", confie Éric Franciosi, secrétaire général de CGT Léon-Trégor. Il faut choyer les voyageurs, car ces prochains jours devraient être très compliqués là-bas. Un TER sur dix seulement dès ce lundi soir à 19 heures. Pour beaucoup, il a fallu s'organiser. Et ce ne sera pas mieux à l'échelle nationale. Il y aura un TER et un TGV sur cinq prévus ce mardi et aucun Intercités. Devant cette gare parisienne, chacun a son plan B. De fortes perturbations seront aussi prévues dans les transports en commun. Certains ont posé leur journée quitte à perdre une partie de leur salaire. D'autres ont plus de chances. Dans les transports en commun, les perturbations commenceront ce mardi matin. Comme à la SNCF, la grève sera reconductible. TF1 | Reportage V. Dépret, J. Jeunemaitre, L. Bacqué