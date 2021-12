La France au fil de l’eau : plongée dans nos plus beaux reportages de 2021

Au fil de l'eau, des tourbillons des rivières du Jura au calme de la Loire, en passant par les falaises déchiquetées de la Bretagne et les rivages de la Méditerranée. Des paysages magnifiques et des personnages singuliers, comme ces habitants des îles qui se retrouvent entre eux pendant l'hiver. Pour sa part, l'île d'Houat (Morbihan) a 2 000 visiteurs par jour en été et seulement 200 habitants en hiver. Parmi eux, Chloé Philippe, artiste peintre : "un retour aux sources pour retrouver mon île de cœur". Non loin de là se trouve Belle-Île-en-Mer, que nous fait visiter Alain à bord de sa Peugeot des années 40. D'île en île, nous progressons vers le Sud, jusqu'à l'île d'Oléron, où notre regard est attiré par un étrange village aux maisons colorées. Il s'agit de Fort-Royer, un ancien hameau ostréicole entretenu et restauré par Évelyne Néron-Morgat. Fière de ses racines, cette fille et petite-fille d'oléiculteurs perpétue la tradition. Le patrimoine maritime, c'est aussi bien sur les bateaux, comme ces barques catalanes que des passionnés font revivre dans le petit port de Collioure. TF1 | Reportage J.P Péret, L. Giraudineau