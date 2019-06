La France, championne d'Europe d'abandon d'animaux

Chaque année, 100 000 animaux de compagnie sont laissés à l'abandon dans la nature, dont les deux tiers en été. Un triste record que détient le pays. A Mérignac, comme à chaque été, les employés de la SPA de la commune se préparent à accueillir un nombre croissant d'animaux abandonnés par leurs maîtres. En raison de contraintes, d'obligations et de soucis de commodité, les propriétaires préfèrent s'en débarrasser. Pourtant, l'abandon d'animal est puni par la loi : jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.