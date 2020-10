"La France défigurée" : l'entrée nord de Toulouse, une verrue pour la ville rose

Au nord de la métropole toulousaine, l'entrée passe par des kilomètres de zone commerciale où la tôle cohabite avec les bâtiments abandonnés. Il fut un temps pourtant où c'était le quartier des maraîchers. Depuis les années 70-80, les magasins ont fleuri et avec eux, les panneaux publicitaires. Si certains se sont accommodés de ce paysage, d'autres dénoncent le caractère anarchique de ces publicités, mais aussi les dangers qu'elles représentent.