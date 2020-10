"La France défigurée" : les éoliennes contestées d'un village du Berry

Vouillon avait tout pour attirer les amoureux d'histoires et de vieilles pierres. Avant l'arrivée des éoliennes dans le village, il y avait des écoles, une épicerie, un restaurant et un café. Maintenant, il n'y a plus rien. Quand on arrive aux portes de Vouillon, on voit onze éoliennes qui tournent en permanence. La nuit, elles clignotent dans tous les sens, le visuel et le bruit sont incommondants, on pollue les sols avec 1 500 tonnes de béton par pied... c'est un non-sens complet.