La France défigurée : les panneaux publicitaires qui gâchent le paysage

Si les panneaux publicitaires sont bénéfiques pour les marques, pour les habitants aux alentours, ce n'est pas forcément le cas. À Saint-Amand-les-Eaux (Nord), beaucoup pensent que ces affichages polluent en plus de gâcher le paysage. Certains n'y voient par contre aucun inconvénient ou à défaut, n'y prêtent plus attention. Rappelons que la loi interdit l'installation de panneaux publicitaires dans les parcs naturels régionaux sauf dérogation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.