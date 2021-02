La France défigurée, un supermarché à l’abandon

Bénouville (Calvados) est connu mondialement pour une maison. Il s'agit de la première libérée par les Alliés en 1944. Ceux-ci ont débarqué de Normandie en traversant le célèbre pont Pégasus. Cependant, depuis quatre ans, la première chose que l'on voit en arrivant c'est un magasin abandonné de 500 mètres carrés. "C'est moche !", dit une habitante. "Ça abîme l'image des commerces autour mais aussi celle de la ville", ajoute un autre. De jour comme de nuit, le supermarché est visité et des rodéos urbains s'organisent sur les toits. Dans le magasin d'à côté, Nathalie, la gérante, n'est pas rassurée. "Je suis toute seule sur une zone abandonnée, avec une friche constamment visitée", se plaint-elle. En effet, pour entrer dans le bâtiment abandonné, il suffit d'ouvrir la porte. Et à l'intérieur, on remarque les traces de vandalisme de ceux qui "visitent" les lieux. Son état rebute donc les potentiels acheteurs. Seule solution, le propriétaire doit vite sécuriser le magasin et revoir le prix de vente d'origine.