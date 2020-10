"La France défigurée" : un hôtel abandonné à l'entrée de l'une des plus belles plages de La Réunion

A l'entrée de l'une des plus belles plages de La Réunion se trouvent les ruines d'un hôtel. Il s'agit du Maharani, le passé d'un écrin de tranquillité dont il ne reste aujourd'hui que les vestiges. Fleuron du tourisme local il y a dix ans, cette bâtisse a été dévastée par plusieurs cyclones. Des catastrophes naturelles qui ont anéanti tour à tour sa piscine, son restaurant, et même certaines chambres du rez-de-chaussée. Aux difficultés climatiques s'ajoutent ensuite des déboires financiers, rendant les lieux inexploités. L'hôtel Maharani est pourtant bien situé. Il est localisé tout juste à l'entrée de la plage de Boucan Canot, l'une des plus touristiques de l'île de La Réunion. Malgré les années qui passent, les riverains se souviennent de cette merveille. Et treize ans après, seuls le vent et les artistes de street art s'engouffrent dans le bâtiment abandonné. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.