La France dégradée : ce que change la note AA-

Bercy n'avait pas reçu pareille nouvelle depuis douze ans. La note du pays passe de AA à AA-. L'agence de notation Standars & Poor's reconnaît, certes, des efforts sur les réformes, comme pour les retraites et l'assurance chômage. Mais ils ne suffisent pas pour assurer une dette plus lourde qui s'élève à 110% du PIB. Pire, l'agence américaine ne croit pas à un retour du déficit sous les 3%. En 2027, le gouvernement, lui, se dit serein. Bruno Le Maire maintient qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les Français. Si le gouvernement se veut rassurant, le comparatif avec les voisins inquiète. Si certains pays, comme le Portugal, voient leur situation s'améliorer grâce aux réformes, la France, elle, s'endette. Et ce n'est pas pour investir, mais pour payer son train de vie. "La grande différence sur la dépense publique entre la France et le reste de la zone euro, c'est l'enjeu sur la protection sociale", explique Christian Saint-Étienne, économiste. Avec cette note dégradée, le pays rejoint le même groupe que l'Estonie et la République Tchèque. Elle reste néanmoins mieux notée que l'Italie. TF1 | Reportage A. Tassin