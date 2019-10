La France des oubliés (1/4) : un sentiment d'abandon à Antheny dans les Ardennes

La fracture territoriale est l'une des causes de la crise des gilets jaunes. Un an après le début du mouvement, beaucoup de Français se sentent toujours aussi oubliés. Les habitants d'Antheny, dans les Ardennes, ont même affirmé qu'ils étaient les oubliés de la République. Un sentiment d'abandon et d'exclusion qui est très présent chez eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.