La France des oubliés (2/4) : des habitants tiraillés entre la colère et le désespoir à Chavanat

La colère et le sentiment d'être les oubliés du pays persistent dans les campagnes. En un an, pas grand chose n'a changé à Chavanat, dans la Creuse, malgré les revendications des gilets jaunes. Les habitants doivent se battre pour faire vivre leur village. La désillusion se fait même sentir chez la jeune génération.