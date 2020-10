La France des solutions : une seconde vie pour nos vieux livres

A Nantes (Loire-Atlantique), une librairie solidaire recycle des livres. Cela fait deux ans que Simon Lauden, collecteur de Recyclivre, sillonne chaque semaine la ville et ses environs pour récupérer des ouvrages laissés à l'abandon. Pour lui, l'objectif est de leur redonner vie. Plus de 2 000 livres sont collectés chaque semaine, dont beaucoup appartiennent à de grands passionnés. Une fois les ouvrages venus de partout triés selon des critères précis, ils sont stockés dans un immense entrepôt. Ils seront ensuite vendus et le prix tourne autour de quatre euros, livraison comprise. Des tarifs imbattables qui font les bonnes affaires des clients, mais aussi le succès de cette entreprise qui ne cesse de grandir. Depuis dix ans, Recyclivre emploie 50 salariés dont une vingtaine sont en situation de handicap.