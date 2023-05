La France entre deux saisons

Doudounes et lunettes de soleil, combinaison gagnante de la matinée. Au réveil, il ne faisait pas plus de six degrés, mais avec le soleil, la température est vite montée, suffisante pour s'arrêter en terrasse. Cela se ressent sur le marché. Après plusieurs semaines de temps maussade, le soleil donne envie à tous de faire le plein de vitamines. Derrière son étal, Andréa vend plus de fruits : "forcément quand il y a du beau temps, il y a plus de beaux fruits, plus de fraises, plus de cerises, plus de sourire, c'est agréable". Malgré une légère brise, Bruno n'a pas hésité à sortir en tee-shirt et en short. Et cela joue sur son moral : "on respire, on est plus joyeux, c'est comme ça qu'on est venu sur le marché aujourd'hui parce que ça donne vraiment envie de sortir, de prendre un peu le soleil". Sur la plage, la température devrait atteindre les quinze degrés ce mardi après-midi, mais certains restent prudents et gardent l'écharpe. Le soleil est attendu jusqu'à vendredi. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos