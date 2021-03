La France est-elle vraiment le "grenier à blé" de l’Europe ?

L'agriculture a une place importante sur le territoire français. Pour preuve, on dit souvent que l'Hexagone est le "grenier à blé" de l'Europe. Notre pays est toujours une puissance agricole mondiale, selon notre journaliste Hélène Grégoire. Nous sommes par exemple le premier producteur de céréales en Europe. Près de la moitié de la surface de notre pays est cultivée. Néanmoins, avec l'urbanisation, cette proportion tend à diminuer. L'équivalent de la surface d'un département a notamment disparu en dix ans. Dans les années 80, il y avait 1 200 000 exploitations agricoles. Aujourd'hui, il n'y en a que 440 000. Ajouté à cela, d'ici dix ans, près de 200 000 agriculteurs partiront à la retraite. Et sur quatre départs, seuls trois seront remplacés, le plus souvent par leurs enfants.