"La France face à la guerre" : les coulisses de l'émission spéciale de TF1

Un plateau, 2 300 mètres carrés, quatorze caméras et un public à 360 degrés, voilà le décor dans lequel défileront dans quelques heures les huit principaux candidats pour la toute première fois. Dès dimanche, c'était le premier repérage en studio par les équipes de campagne. Chacun mesure l'enjeu de cette première soirée. Sur le fond, un thème central ce lundi soir, l'Ukraine et ses conséquences très concrètes pour l'Hexagone et pour les Français. Et pour animer le tout, deux journalistes, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. Ces derniers sont d'ailleurs en train de répéter. "Le futur président de la République, dans moins d'un mois, aura tout ça à gérer", explique Gilles Bouleau. Ce lundi soir, comme l'impose l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, c'est la règle de l'équité qui va s'appliquer. Chaque candidat aura un temps de parole proportionnel à son nombre d'élus et ses résultats aux dernières élections. Ils auront près de deux heures et demi au total pour convaincre, à 27 jours du premier tour de la présidentielle. TF1 | Reportage M. Desmoulins, S. Maloiseaux