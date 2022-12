La France grelotte

Il fait moins 4 °C à Pont-de-Veyle (Ain) ce lundi matin. Mais le froid n'empêche pas les plus téméraires de venir au marché. Certains sont frigorifiés en place depuis six heures ce matin. Et sur les étals, les légumes commencent à s'abîmer. Depuis le 30 mars, les chauffages sont interdits sur les marchés. Pourtant, cette commerçante n'a pas d'autres solutions. "On subit le froid et les légumes subissent encore plus que nous. Si je ne mets pas le chauffage, il n'y a plus salade. Elle sera foutue", rapporte-t-elle. Alors ils allument leur chauffage à gaz malgré l'interdiction, comme tous les autres primeurs du marché. Pour se réchauffer, rien de tel que les bonnes vieilles recettes sur les conseils de Patrice. Ce matin, c'est un froid sec, presque rassurant pour ceux qui ont connu des hivers plus rudes. "C'est normal. On n'a pas eu de saison jusqu'à maintenant", explique un homme. Quelques flocons sont attendus mardi matin à Pont-de-Veyle. Alors une petite laine en plus ne sera pas de trop. TF1 | Reportage S. Agi, E. Nappi