Des aurores boréales aperçues en France : comment se forment-elles ?

Et soudain, le ciel brûle. Quelques minutes durant, la nuit délaisse de l'obscurité et s'habille de couleurs vives. Ces tableaux étoilés, seuls de rares privilégiés ont eu la chance de les saisir cette nuit, comme le photographe Nicolas Drouhin en Bourgogne. Un jeu imposé par le ciel aux astrophotographes. Des amateurs, qui à l'image de Sabine Lutz, ont pris leur voiture en pleine nuit pour faire peut-être la photo de leur vie. Ce moment nocturne et merveilleux, on le doit pourtant au soleil. Ce sont des immenses éruptions solaires qui les provoquent. Mais les scientifiques n'arrivent à les prévoir que quelques heures à l'avance. Sur l'écran, l'arc rouge qui représente les aurores boréales est donc passé au-dessus de l'Hexagone en pleine nuit. Preuve d'une activité plus intense que d'ordinaire quand ces phénomènes sont souvent limités aux pôles. La magie s'est donc élargie jusque chez nous. Selon les scientifiques que nous avons interrogés, il n'est pas interdit de penser que cela pourrait peut-être recommencer. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J. Ammeux, L. Delsol