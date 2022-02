La France se retire du Mali

C'est un tournant majeur pour l'opération Barkhane. L'armée française va bientôt quitter l'un des cinq pays du Sahel où elle est présente. Parmi ses 4 600 soldats, près de la moitié, 2 400, vont se retirer du Mali. Les bases de Gossi, Gao et Menaka seront fermées. Dans la capitale malienne Bamako, résidents français comme touristes savent bien que ce retrait pourrait changer leur quotidien. La junte militaire au pouvoir n'a pas encore réagi, alors que les relations diplomatiques avec l'Hexagone seront rompues. Le redéploiement des forces de Barkhane devrait prendre entre quatre à six mois, après neuf ans de présence française au Mali et la mort de 53 militaires. Paris refuse de parler d'un échec. A terme, 2 500 à 3 000 soldats français devraient rester au Sahel. La base aérienne du Niger pourrait être renforcée, mais aussi plus à l'ouest, les positions françaises en Côte d'Ivoire et en Sénégal sous une forme plus discrète. Ce retrait du Mali rapide, au plus tard d'ici cet été, pose aussi des questions sécuritaires. En novembre dernier, un convoi de l'opération Barkhane avait été bloqué par des manifestants anti-Français. TF1 | Reportage B. Christal, A.F. Lespiaut